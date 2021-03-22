MİLLİ Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde insansız hava araçları (İHA) ile tespit edilen 10 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, " Kilis'e yönelik yapılan terör saldırısının hesabını sormaya devam ediyoruz. Fırat Kalkanı bölgesinde İHA'larla tespit edilen 10 PKK/YPG'li terörist daha Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.