MSB: 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
22.03.2021 13:06
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde insansız hava araçları (İHA) ile tespit edilen 10 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde insansız hava araçları (İHA) ile tespit edilen 10 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, " Kilis'e yönelik yapılan terör saldırısının hesabını sormaya devam ediyoruz. Fırat Kalkanı bölgesinde İHA'larla tespit edilen 10 PKK/YPG'li terörist daha Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.
Son Dakika Kasımpaşa, teknik direktör Fuat Çapa ile yollarını ayırdı Önce takip etti, sonra kurşun yağdırdı! Eşinin saldırısına uğrayan kadın, hayatını kaybetti İETT şoförü korona nedeniyle kapasitesi dolan otobüsün kapılarını açmadı, öfkeli vatandaşlar aracın önünü böyle kesti Öğretmenlerinin "Liseyi bitiremez" dediği genç herkesin yüzünü kara çıkardı Piyasalardaki dalgalanma sonrası AK Parti'den ilk açıklama: Merkez Bankası'ndaki görev değişikliği bir meydan okuma değildir Aşırı hız sonucu feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı Otomobilini çamaşır suyuyla yıkayan adam, fenalaşıp yaşamını yitirdi Kulisleri hareketlendiren iddia! Cumhurbaşkanı, MKYK ve Kabine'de birden fazla görev alanların sayısını azaltacak