MSB: 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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MSB: 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

12.05.2022 12:05
MSB: 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olan 10 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olan 10 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok. Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olan 10 PKK/YPG'li terörist komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi" denildi.


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Son dakika haber | Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi Son dakika haber | Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi Son dakika: MSB: 'Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 10 PKK/YPG'li terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz... Son dakika: MSB: 'Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 10 PKK/YPG'li terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz... Son dakika haberleri | MSB: 6 terörist etkisiz hale getirildi Son dakika haberleri | MSB: 6 terörist etkisiz hale getirildi

Zeytin Dalı, Fırat, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MSB: 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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