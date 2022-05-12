MİLLİ Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olan 10 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok. Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olan 10 PKK/YPG'li terörist komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi" denildi.