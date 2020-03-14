MSB: 10 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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MSB: 10 terörist etkisiz hale getirildi

6 saat önce

BARIŞ Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 8 PKK/YPG'li terörist ile Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

MSB: 10 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

BARIŞ Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 8 PKK/ YPG'li terörist ile Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 8 PKK/YPG'li terörist ile Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından düzenlenen başarılı operasyonlarla etkisiz hale getirildi" denildi.


Fırat, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 01:46 Kaynak: DHA
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