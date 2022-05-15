MSB: 10 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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MSB: 10 terörist etkisiz hale getirildi

15.05.2022 15:57
MSB: 10 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit edilen 10 PKK'lı teröristin ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit edilen 10 PKK'lı teröristin ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör yuvalarına kilit vurmaya devam ediyoruz! Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit edilen 10 PKK'lı terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi. Pençe-Kilit'te etkisiz hale getirilen terörist sayısı 95'e yükseldi" denildi.


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Son dakika haber | MSB, Pençe-Kilit Operasyonu'nda ateş destek vasıtalarıyla 10 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini, toplam sayının 95'e yükseldiğini bildirdi. Son dakika haber | MSB, Pençe-Kilit Operasyonu'nda ateş destek vasıtalarıyla 10 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini, toplam sayının 95'e yükseldiğini bildirdi. Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi MSB: 4 terörist etkisiz hale getirildi MSB: 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MSB: 10 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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