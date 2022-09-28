MSB: 10 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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MSB: 10 terörist etkisiz hale getirildi

28.09.2022 14:34
MSB: 10 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 10 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 10 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok! Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 10 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.


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Kaynak: DHA

Suriye, Fırat, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MSB: 10 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: MSB: 10 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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