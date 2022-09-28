Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok! Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 10 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.

Kaynak: DHA

Suriye, Fırat, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › MSB: 10 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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