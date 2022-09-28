MSB: 10 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 10 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok! Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 10 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.
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