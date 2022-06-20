Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Hudutlarımızdan yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Son 7 günde Yunanistan ve Suriye hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 24 şahıs yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 11'inin FETÖ, 2'sinin DEAŞ, 3'ünün de PKK'lı olduğu belirlendi" denildi.

Kaynak: DHA

Suriye, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › MSB: 11'i FETÖ, 3'ü PKK, 2'si DEAŞ üyesi 24 kişi yakalandı - Son Dakika

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