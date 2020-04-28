MSB: 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 11 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik bir sızma girişimi daha önlendi. Kahraman komandolarımız tarafından 11 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyon ile amaçlarına ulaşamadan etkisiz hale getirildi" denildi. Paylaşımda, operasyona ilişkin görüntülerde yer aldı.