MSB: 11 PKK/ YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde 11 PKK/YPG'li teröristin başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.Bakanlığın Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Geçit vermeyeceğiz. Terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesindeki güvenlik ve huzur ortamını bozmaya yönelik sızma ve saldırı girişimi, kahraman komandolarımız tarafından önlendi. 11 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyonla amaçlarına ulaşamadan etkisiz hale getirildi" denildi.
ANKARA,
Kaynak: DHA
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