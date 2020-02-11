MSB: 115 rejim hedefi ateş altına alındı, 101 rejim unsuru etkisiz hale getirildi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi MSB: 115 rejim hedefi ateş altına alındı, 101 rejim unsuru etkisiz hale getirildi - Son Dakika Ekonomi

MSB: 115 rejim hedefi ateş altına alındı, 101 rejim unsuru etkisiz hale getirildi

25 dakika önce

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Angajman kuralları ve meşru müdafaa çerçevesinde anında misliyle mukabele edildi.

MSB: 115 rejim hedefi ateş altına alındı, 101 rejim unsuru etkisiz hale getirildi, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Angajman kuralları ve meşru müdafaa çerçevesinde anında misliyle mukabele edildi." denildi.

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 07:48 
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