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MSB: 115 rejim hedefi ateş altına alındı, 101 rejim unsuru etkisiz hale getirildi
25 dakika önce
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Angajman kuralları ve meşru müdafaa çerçevesinde anında misliyle mukabele edildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Angajman kuralları ve meşru müdafaa çerçevesinde anında misliyle mukabele edildi." denildi.
Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 07:48
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