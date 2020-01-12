MSB: "12 Ocak 2020 saat 00: 01'den itibaren başlayan Libya ve İdlib'deki ateşkes uygulaması,... - Son Dakika
Son Dakika Güncel MSB: '12 Ocak 2020 saat 00: 01'den itibaren başlayan Libya ve İdlib'deki ateşkes uygulaması,... - Son Dakika

MSB: "12 Ocak 2020 saat 00: 01'den itibaren başlayan Libya ve İdlib'deki ateşkes uygulaması,...

6 saat önce

MSB: "12 Ocak 2020 saat 00: 01'den itibaren başlayan Libya ve İdlib'deki ateşkes uygulaması, münferit bir iki olay dışında devam etmektedir.

MSB:

MSB: "12 Ocak 2020 saat 00: 01'den itibaren başlayan Libya ve İdlib'deki ateşkes uygulaması, münferit bir iki olay dışında devam etmektedir. Ateşkes uygulamaları yakından takip edilmektedir." - ANKARA

İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 12:38 Kaynak: İHA
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ŞU AN BURADASINIZ: MSB: "12 Ocak 2020 saat 00: 01'den itibaren başlayan Libya ve İdlib'deki ateşkes uygulaması,... - Son Dakika
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