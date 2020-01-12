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MSB: "12 Ocak 2020 saat 00: 01'den itibaren başlayan Libya ve İdlib'deki ateşkes uygulaması,...
6 saat önce
MSB: "12 Ocak 2020 saat 00: 01'den itibaren başlayan Libya ve İdlib'deki ateşkes uygulaması, münferit bir iki olay dışında devam etmektedir.
Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 12:38 Kaynak: İHA
MSB: "12 Ocak 2020 saat 00: 01'den itibaren başlayan Libya ve İdlib'deki ateşkes uygulaması, münferit bir iki olay dışında devam etmektedir. Ateşkes uygulamaları yakından takip edilmektedir." - ANKARA
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