Mısır taşıyan 3 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti - Son Dakika
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Mısır taşıyan 3 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti

05.08.2022 08:06
Mısır taşıyan 3 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti

Milli Savunma Bakanlığı, mısır taşıyan Panama, Malta ve Türk bayraklı gemilerin Ukrayna'dan hareket ettiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, mısır taşıyan Panama, Malta ve Türk bayraklı gemilerin Ukrayna'dan hareket ettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ukrayna'dan İrlanda'ya gidecek olan ve 33 bin ton mısır taşıyan Panama bayraklı Navıstar isimli gemi Odessa Limanı'ndan hareket etti. Gemi İstanbul'un kuzeyinde Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından denetlenecek.

13 bin ton mısır taşıyan ikinci gemi Ukrayna'dan İngiltere'ye gitmek üzere Çernomorsk Limanı'ndan hareket etti. Malta bayraklı Rojen isimli geminin seyri de Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından takip ediliyor.

Ukrayna'nın Çernomorsk Limanı'nda bekleyen Polarnet isimli Türk bayraklı gemi de Karasu'ya gelmek üzere hareket etti. 12 bin ton mısır taşıyan gemi Karasu'ya varmadan önce İstanbul'un kuzeyinde Müşterek Denetleme Timi tarafından denetime tabi tutulacak.

Bu arada Ukrayna'nın Çernomorsk Limanı'ndan tahıl almaya gitmek üzere İstanbul'un kuzeyindeki demir yerinde bulunan Barbados bandıralı Fulmar S isimli boş geminin de Müşterek Koordinasyon Merkezi timi tarafından denetimine başlandı.

YORUMLAR
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MSB: Mısır taşıyan 3 gemi Ukrayna'dan hareket etti MSB: Mısır taşıyan 3 gemi Ukrayna'dan hareket etti MSB: 'Ukrayna'nın Çernomorsk Limanı'nda bekleyen POLARNET isimli Türk bayraklı gemi de Karasu'ya gelmek üzere hareket etti. MSB: 'Ukrayna'nın Çernomorsk Limanı'nda bekleyen POLARNET isimli Türk bayraklı gemi de Karasu'ya gelmek üzere hareket etti.
Kaynak: AA

Ukrayna, Panama, Malta, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mısır taşıyan 3 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mısır taşıyan 3 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti - Son Dakika
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