MSB: "13 Eylül'de başlatılan operasyon ile Pençe-3 bölgesine ilave olarak 60 kilometrekarelik bir...
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MSB: "13 Eylül'de başlatılan operasyon ile Pençe-3 bölgesine ilave olarak 60 kilometrekarelik bir alanın temizlenmesi planlanmıştır.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 11:06 Kaynak: İHA
MSB: "13 Eylül'de başlatılan operasyon ile Pençe-3 bölgesine ilave olarak 60 kilometrekarelik bir alanın temizlenmesi planlanmıştır." - ANKARA
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