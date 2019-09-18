Son Dakika Haberleri: MSB: "13 Eylül'de başlatılan operasyon ile Pençe-3 bölgesine ilave olarak 60 kilometrekarelik bir...
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MSB: "13 Eylül'de başlatılan operasyon ile Pençe-3 bölgesine ilave olarak 60 kilometrekarelik bir...

5 dakika önce

MSB: "13 Eylül'de başlatılan operasyon ile Pençe-3 bölgesine ilave olarak 60 kilometrekarelik bir alanın temizlenmesi planlanmıştır.

MSB:

MSB: "13 Eylül'de başlatılan operasyon ile Pençe-3 bölgesine ilave olarak 60 kilometrekarelik bir alanın temizlenmesi planlanmıştır." - ANKARA

Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 11:06 Kaynak: İHA
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