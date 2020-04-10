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MSB: "13 Nisan-01 Mayıs tarihleri arasında yapılacağı duyurulan MSÜ Askeri Öğrenci Aday Tercih...
6 saat önce
MSB: "13 Nisan-01 Mayıs tarihleri arasında yapılacağı duyurulan MSÜ Askeri Öğrenci Aday Tercih İşlemleri ileri bir tarihe ertelenmiş olup, tercih tarihleri bilahare duyurulacaktır.
MSB: "13 Nisan-01 Mayıs tarihleri arasında yapılacağı duyurulan MSÜ Askeri Öğrenci Aday Tercih İşlemleri ileri bir tarihe ertelenmiş olup, tercih tarihleri bilahare duyurulacaktır." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 03:19 Kaynak: İHA
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