MSB: 14 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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MSB: 14 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

01.06.2022 15:07
MSB: 14 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 14 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 14 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör yuvalarına pençemizi vurmaya devam ediyoruz! Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 14 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Asil milletimizi terör belasından kurtarmak için mücadelemizi büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz" denildi.


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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel MSB: 14 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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