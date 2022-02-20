MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan 14 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada "Mehmetçiğin teröre ve teröristlere karşı mücadelesi sürüyor. Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan 14 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.