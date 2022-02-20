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MSB: 14 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

MSB: 14 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

20.02.2022 12:03
MSB: 14 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan 14 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan 14 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada "Mehmetçiğin teröre ve teröristlere karşı mücadelesi sürüyor. Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan 14 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.


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Zeytin Dalı, Fırat, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MSB: 14 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: MSB: 14 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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