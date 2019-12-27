MSB: "15 Temmuz 2016'dan bugüne 3 bin 559'u 2019 yılında olmak üzere, toplam 18 bin 630 personel ihraç edilmiş, 356'sı 2019 yılında olmak üzere, toplam 982 emekli personelin rütbeleri geri alınmıştır." - ANKARA