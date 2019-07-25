Son Dakika Haberleri: MSB: "15 Temmuz sonrası personel sayısında meydana gelen azalma nedeniyle 19 Temmuz 2019 tarihi...
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MSB: "15 Temmuz sonrası personel sayısında meydana gelen azalma nedeniyle 19 Temmuz 2019 tarihi...

18 dakika önce

MSB: "15 Temmuz sonrası personel sayısında meydana gelen azalma nedeniyle 19 Temmuz 2019 tarihi itibariyle 65 bin 993 personel temin edilmiştir.

MSB:
MSB: "15 Temmuz sonrası personel sayısında meydana gelen azalma nedeniyle 19 Temmuz 2019 tarihi itibariyle 65 bin 993 personel temin edilmiştir." - ANKARA
3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 01:05 Kaynak: İHA
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