MSB: 16 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
Üye Girişi

MSB: 16 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

27.05.2022 14:31
MSB: 16 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB: 16 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiMİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit edilen 16 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB: 16 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit edilen 16 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam! Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit edilen 16 PKK'lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.

YORUMLAR
500
Irak'ın Duhok kentinde PKK saldırısında 1 Peşmerge yaralandı Irak'ın Duhok kentinde PKK saldırısında 1 Peşmerge yaralandı Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi Büyükelçi Güney: 'Türkiye'nin PKK ile mücadelesi Irak'ın egemenliğinin yeniden tesisi ve güçlenmesi içindir' Büyükelçi Güney: 'Türkiye'nin PKK ile mücadelesi Irak'ın egemenliğinin yeniden tesisi ve güçlenmesi içindir'
Kaynak: DHA

Milli, Irak, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MSB: 16 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika


Son Dakika
20:04 İstanbul'da banka soygunu! Mesai saatleri içinde motosikletle gelip 80 bin dolar çaldılar
19:56 CHP lideri Kılıçdaroğlu, Van'a geldi! Havaalanında eski bir gelenek olan ekmek, su ve tuzla karşılandı
19:26 CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "Kaçacaklar" iddiasına cevap veren Erdoğan: Sen ne zaman şöyle bir dürüst konuşacaksın ya?
18:53 Türkiye Çevre Ajansı ve Emine Erdoğan hakkındaki iddialara Bakan Kurum cevap verdi!
18:51 Erdoğan'dan ekonomi mesajı: Faiz-enflasyon dayatmasını kurtuluş reçetesi olarak önümüze koyanlar haindir
18:27 Samsun'da et döner izdihamı! Açılışa özel 1 TL'ye satılınca metrelerce kuyruk oluştu
17:52 Korku yaratan Böğ, ısınan havalarla geri döndü! Isırdığı yerden et koparan bu örümcek karanlıkta ortaya çıkıyor
17:37 Kayıp olarak aranan 15 yaşındaki İsmail'in cesedini, topu çalılığa kaçan bir çocuk buldu!
16:59 Arkeologlar bile şaşırıp kaldı! 1800 yıllık taşın üzerine cinsel organ resmetmişler
16:52 "BELKO ihalede 40 milyon TL'lik kamu zararı yaşattı" diyen Melih Gökçek "ticari itibarı zedelediği" gerekçesiyle tazminat ödeyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2022 20:32:55. #1.12#
SON DAKİKA: MSB: 16 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement