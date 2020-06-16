MSB 17'nci Birleşik Kara Devriyesi icra edilmiştir, niteliği belli olmayan bir patlayıcının... - Son Dakika

MSB 17'nci Birleşik Kara Devriyesi icra edilmiştir, niteliği belli olmayan bir patlayıcının infilakıyla bir devriye aracı hafif hasar görmüştür

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