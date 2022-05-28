Msb, 18 PKK'lı Teröristin Etkisiz Hale Getirildiğini Duyurdu - Son Dakika
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Msb, 18 PKK'lı Teröristin Etkisiz Hale Getirildiğini Duyurdu

28.05.2022 13:38

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 18 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 18 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 18 PKK'lı teröristin SİHA operasyonu ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

"Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde! Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 18 PKK'lı terörist daha SİHA'larımızın operasyonu ile etkisiz hale getirildi. Terörle ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek!"

Msb, 18 PKK'lı Teröristin Etkisiz Hale Getirildiğini Duyurdu
Msb, 18 PKK'lı Teröristin Etkisiz Hale Getirildiğini Duyurdu
Msb, 18 PKK'lı Teröristin Etkisiz Hale Getirildiğini Duyurdu
Msb, 18 PKK'lı Teröristin Etkisiz Hale Getirildiğini Duyurdu

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Pençe-Kilit operasyon bölgesinde yeni gelişme! 18 PKK'lı terörist SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildi Pençe-Kilit operasyon bölgesinde yeni gelişme! 18 PKK'lı terörist SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildi Pençe-Kilit bölgesinde 18 PKK'lı terörist SİHA'larla etkisiz hale getirildi Pençe-Kilit bölgesinde 18 PKK'lı terörist SİHA'larla etkisiz hale getirildi MSB: Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 18 PKK'lı terörist SİHA'larla etkisiz hale getirildi. MSB: Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 18 PKK'lı terörist SİHA'larla etkisiz hale getirildi.
Kaynak: ANKA

Milli Savunma Bakanlığı, SİHA, Irak, PKK, Güncel, Son Dakika

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