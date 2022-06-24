MSB: 18 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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MSB: 18 terörist etkisiz hale getirildi

24.06.2022 11:54
MSB: 18 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığındaki 18 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığındaki 18 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terörle mücadelesi gece gündüz, dağ bayır demeden kararlılıkla devam ediyor. Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığındaki 18 PKK/YPG'li terörist, başarılı operasyonlarla etkisiz hale getirildi" denildi.


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Kaynak: DHA

Fırat, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MSB: 18 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: MSB: 18 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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