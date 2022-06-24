Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terörle mücadelesi gece gündüz, dağ bayır demeden kararlılıkla devam ediyor. Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığındaki 18 PKK/YPG'li terörist, başarılı operasyonlarla etkisiz hale getirildi" denildi.

Kaynak: DHA

Fırat, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › MSB: 18 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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