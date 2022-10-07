Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok! Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 18 PKK/YPG'li terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek" denildi.

Kaynak: DHA

Fırat, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › MSB: 18 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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