MSB: 18 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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MSB: 18 terörist etkisiz hale getirildi

07.10.2022 10:32
MSB: 18 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgelesinde tespit edilen 18 PKK/YPG'li teröristin Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgelesinde tespit edilen 18 PKK/ YPG'li teröristin Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok! Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 18 PKK/YPG'li terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek" denildi.


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Son dakika 3. sayfa: Fırat Kalkanı bölgesinde 18 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi Son dakika 3. sayfa: Fırat Kalkanı bölgesinde 18 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi Malatya haberleri... Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 18 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Malatya haberleri... Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 18 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Kaynak: DHA

Fırat, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MSB: 18 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: MSB: 18 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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