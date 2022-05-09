MSB: 185,7 kilo uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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MSB: 185,7 kilo uyuşturucu ele geçirildi

09.05.2022 15:27
MSB: 185,7 kilo uyuşturucu ele geçirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla İran'dan Türkiye'ye geçmeye çalışan 4 kişinin yakalandığını ve toplam 185,7 kilo uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla İran'dan Türkiye'ye geçmeye çalışan 4 kişinin yakalandığını ve toplam 185,7 kilo uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Van ve Hakkari hudut hattında görev yapan hudut kartallarımız, İran'dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişiyi yakaladı. Jandarma ile müşterek gerçekleştirilen operasyonda toplam 185,7 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi" denildi.


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Uyuşturucu, Türkiye, Milli, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MSB: 185,7 kilo uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: MSB: 185,7 kilo uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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