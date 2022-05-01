Msb: 19 Pkk/Ypg'li Terörist Etkisiz Hale Getirildi - Son Dakika
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Msb: 19 Pkk/Ypg'li Terörist Etkisiz Hale Getirildi

01.05.2022 13:01

Milli Savunma Bakanlığı, 19 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, 19 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerindeki operasyonlarla ilişkin sosyal medyadan açıklama yaptı. MSB'den yapılan paylaşım şöyle:

"Teröristleri görüldükleri yerde vurmaya devam ediyoruz! Zeytin Dalı bölgesine saldırı hazırlığında olan 16, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 3 olmak üzere toplam 19 PKK/YPG'li terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi."

Msb: 19 Pkk/Ypg'li Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Msb: 19 Pkk/Ypg'li Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Msb: 19 Pkk/Ypg'li Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Msb: 19 Pkk/Ypg'li Terörist Etkisiz Hale Getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı, Terörist, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Msb: 19 Pkk/Ypg'li Terörist Etkisiz Hale Getirildi - Son Dakika


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