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MSB: 2 F-16 uçağı, deniz hava iş birliği eğitimleri uçuşu gerçekleştirdi - Son Dakika

MSB: 2 F-16 uçağı, deniz hava iş birliği eğitimleri uçuşu gerçekleştirdi

13.02.2022 11:57
MSB: 2 F-16 uçağı, deniz hava iş birliği eğitimleri uçuşu gerçekleştirdi

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri'ne ait 2 F-16 uçağının 'Deniz Hava İş Birliği Eğitimleri Hava Gayreti Planlaması' uçuşu gerçekleştirdiğini duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri'ne ait 2 F-16 uçağının 'Deniz Hava İş Birliği Eğitimleri Hava Gayreti Planlaması' uçuşu gerçekleştirdiğini duyurdu.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetlerimize ait iki F-16 uçağımız, Deniz Kuvvetlerimizin birlik ve gemilerinin harekata hazırlık seviyeleri ile kuvvetler arası müşterek harekat kabiliyetinin artırılması için 'Deniz Hava İş Birliği Eğitimleri Hava Gayreti Planlaması' uçuşu gerçekleştirdi" denildi.


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Hava-İş, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MSB: 2 F-16 uçağı, deniz hava iş birliği eğitimleri uçuşu gerçekleştirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: MSB: 2 F-16 uçağı, deniz hava iş birliği eğitimleri uçuşu gerçekleştirdi - Son Dakika
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