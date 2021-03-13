MSB: 2'nci P-72 Deniz Karakol Uçağı Deniz Hava Komutanlığımıza intikal etti - Son Dakika

MSB: 2'nci P-72 Deniz Karakol Uçağı Deniz Hava Komutanlığımıza intikal etti
13.03.2021 12:10
MİLLİ Savunma Bakanlığı, 2'nci P-72 Deniz Karakol Uçağı'nın Kocaeli Kartepe'deki Deniz Hava Komutanlığı'na intikal ettiğini duyurdu.
MİLLİ Savunma Bakanlığı, 2'nci P-72 Deniz Karakol Uçağı'nın Kocaeli Kartepe'deki Deniz Hava Komutanlığı'na intikal ettiğini duyurdu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Deniz Kuvvetlerimizin gözü, kulağı olarak mavi vatanımızda görev yapacak ikinci P-72 Deniz Karakol Uçağımız, 11 Mart 2021'de envantere alınarak Kocaeli Kartepe'deki Deniz Hava Komutanlığımıza intikal etti" denildi.
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