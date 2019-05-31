Son Dakika Haberleri: MSB: 2 pilot, F-4 uçağından atlayarak kurtuldu
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MSB: 2 pilot, F-4 uçağından atlayarak kurtuldu

15 dakika önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Malatya'da F-4 uçağın iniş sırasında iniş takımında meydana gelen arızada 2 pilotun uçaktan atlayarak kurtulduğunu açıkladı.

MSB: 2 pilot, F-4 uçağından atlayarak kurtuldu, System.String[]
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Malatya'da F-4 uçağın iniş sırasında iniş takımında meydana gelen arızada 2 pilotun uçaktan atlayarak kurtulduğunu açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bir F-4 uçağımızın 31 Mayıs 2019 tarihinde Erhaç/Malatya üssüne inişi sırasında iniş takımında meydana gelen arıza nedeniyle uçakta hasar oluşmuştur. Uçaktan atlayarak kurtulan iki pilotumuzun sağlık durumları iyi olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır" denildi.
Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.


- Ankara
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 09:37 Kaynak: DHA
Pilot, Malatya, Güncel
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