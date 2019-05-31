MSB: 2 pilot, F-4 uçağından atlayarak kurtuldu
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Milli Savunma Bakanlığı, Malatya'da F-4 uçağın iniş sırasında iniş takımında meydana gelen arızada 2 pilotun uçaktan atlayarak kurtulduğunu açıkladı.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 09:46 Kaynak: DHA
Milli Savunma Bakanlığı, Malatya'da F-4 uçağın iniş sırasında iniş takımında meydana gelen arızada 2 pilotun uçaktan atlayarak kurtulduğunu açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bir F-4 uçağımızın 31 Mayıs 2019 tarihinde Erhaç/Malatya üssüne inişi sırasında iniş takımında meydana gelen arıza nedeniyle uçakta hasar oluşmuştur. Uçaktan atlayarak kurtulan iki pilotumuzun sağlık durumları iyi olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır" denildi.
Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.
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