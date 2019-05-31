Son Dakika Haberleri: MSB: 2 pilot, F-4 uçağından atlayarak kurtuldu (2)
Son Dakika Güncel Haber

MSB: 2 pilot, F-4 uçağından atlayarak kurtuldu (2)

57 dakika önce

TEKNİK HEYET İNCELEME YAPACAK'Pençe Harekatı' kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava operasyonuyla terör örgütü PKK'ya yönelik hedefleri vurduktan sonra Malatya'ya dönüş yapan F-4 savaş uçağının iniş yaptığı sırada iniş takımları açılmadı.

MSB: 2 pilot, F-4 uçağından atlayarak kurtuldu (2), System.String[]

TEKNİK HEYET İNCELEME YAPACAK
'Pençe Harekatı' kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava operasyonuyla terör örgütü PKK'ya yönelik hedefleri vurduktan sonra Malatya'ya dönüş yapan F-4 savaş uçağının iniş yaptığı sırada iniş takımları açılmadı. İniş takımları açılmayınca sürüklenmeye başlayan uçaktaki 2 pilot, kendilerini dışarı attı. Uçak ise sürüklendikten sonra pist dışında durabildi.
Hafif şekilde yaralanan pilotların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Yaşanan kazanın ardından Ankara'dan teknik ekibin 7'nci Ana Jet Üssü'ne geleceği ve uçakta inceleme yapacağı öğrenildi.
Taha AYHAN/MALATYA,


Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 12:30 Kaynak: DHA
Zap bölgesi, Irak, Malatya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Galatasaray'da tarihi operasyon, 5 futbolcu yolcu! Köfteci dükkanında iğrenç pazarlık! Garson diye alıp zorla fuhuş yaptırdılar Fuhuş baskınında yakalandılar! Kıyafetleri dikkatlerden kaçmadı ADANA KOZAN'DA FUHUŞ OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 20 KİŞİ ADLİYEYE ÇIKARILDI

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.5.2019 13:27:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MSB: 2 pilot, F-4 uçağından atlayarak kurtuldu (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]