Son Dakika Haberleri: MSB: "2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi"
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MSB: "2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi"

1 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında PKK'lı teröristlere ait silah mevzii, sığınak ve barınakların vurulduğunu, 2 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB:

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında PKK'lı teröristlere ait silah mevzii, sığınak ve barınakların vurulduğunu, 2 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.


Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatı ile PKK'lı teröristlere ait silah mevzii, sığınak ve barınaklar vuruldu, 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi. - ANKARA

Zap bölgesi, PKK, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 10:01 Kaynak: İHA
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Irak kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
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