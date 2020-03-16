MSB: 2 PKK'lı terörist teslim oldu - Son Dakika

MSB: 2 PKK'lı terörist teslim oldu
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MİLLİ Savunma Bakanlığı, terör örgütünden kaçan 2 PKK/YPG'li teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 12:02 Kaynak: DHA
MİLLİ Savunma Bakanlığı, terör örgütünden kaçan 2 PKK/ YPG'li teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'dan kaçışlar devam ediyor. Irak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK/YPG'li terörist daha Şırnak Silopi'deki hudut karakolumuza teslim oldu" denildi.
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