MSB: 2 PKK'lı terörist teslim oldu - Son Dakika

MİLLİ Savunma Bakanlığı, terör örgütünden kaçan 2 PKK/ YPG'li teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'dan kaçışlar devam ediyor. Irak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK/YPG'li terörist daha Şırnak Silopi'deki hudut karakolumuza teslim oldu" denildi.