Son Dakika › Güncel › MSB: 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
MSB: 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
7 saat önce
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 04:33 Kaynak: DHA
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kesintisiz devam edecek" denildi.
ANKARA, -
Son Dakika Hazine ve Maliye Bakanlığı koronavirüs fırsatçıları için WhatsApp ihbar hattı kurdu Spor Bakanlığı devreye girdi, maçlar şifresiz yayınlanacak AK Parti'nin hafta sonu yapılacak kongreleri koronavirüs nedeniyle ertelendi ABD ile Çin arasındaki koronavirüs suçlaması siyasi krize neden oldu