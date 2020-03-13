MSB: 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel MSB: 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

MSB: 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

7 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB: 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kesintisiz devam edecek" denildi.

ANKARA, -


YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 04:33 Kaynak: DHA
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