MSB: 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK/YPG'i terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Bölgedeki barış ve huzurun sürdürülmesi için operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek" denildi.

ANKARA,