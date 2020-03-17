MSB: 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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MSB: 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
6 saat önce
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 10:44 Kaynak: DHA
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK/YPG'i terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Bölgedeki barış ve huzurun sürdürülmesi için operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek" denildi.
ANKARA,
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