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MSB: "2 PKK/YPG'li terörist örgütten kaçarak teslim oldu"
6 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinden kaçan 2 PKK/YPG'li teröristin Suruç'taki hudut karakoluna teslim olduğunu açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 11:57 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinden kaçan 2 PKK/ YPG'li teröristin Suruç'taki hudut karakoluna teslim olduğunu açıkladı.
Terör örgütü PKK'dan kaçan 2 terörist, silah, mühimmat ve teçhizatlarıyla birlikte teslim oldu. Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'dan kaçışlar devam ediyor. Son olarak Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'li 2 terörist, örgütten kaçarak silah, mühimmat ve teçhizatlarıyla birlikte Suruç'taki hudut karakolumuza teslim oldu" denildi. - ANKARA
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