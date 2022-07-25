MSB: 2'si sözde üst düzey yönetici, 15 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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MSB: 2'si sözde üst düzey yönetici, 15 terörist etkisiz hale getirildi

25.07.2022 11:01
MSB: 2'si sözde üst düzey yönetici, 15 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı operasyonu bölgelerinde saldırı girişiminde bulunan 2'si sözde üst düzey yönetici olmak üzere 15 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı operasyonu bölgelerinde saldırı girişiminde bulunan 2'si sözde üst düzey yönetici olmak üzere 15 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız; Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 2'si sözde üst düzey yönetici olmak üzere 15 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" denildi.


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MSB: Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı girişiminde bulunan 2'si sözde üst düzey yönetici 15 PKK/YPG'li terörist etkisiz... MSB: Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı girişiminde bulunan 2'si sözde üst düzey yönetici 15 PKK/YPG'li terörist etkisiz... Son dakika gündem: MSB: Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı girişiminde bulunan 2'si sözde üst düzey yönetici 15 PKK/YPG'li terörist etkisiz... Son dakika gündem: MSB: Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı girişiminde bulunan 2'si sözde üst düzey yönetici 15 PKK/YPG'li terörist etkisiz...
Kaynak: DHA

Fırat, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MSB: 2'si sözde üst düzey yönetici, 15 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: MSB: 2'si sözde üst düzey yönetici, 15 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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