Zeytin Dalı Harekat bölgesine saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Operasyonlarda saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 2 teröristin daha komandolar tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, Zeytin Dalı Harekat bölgesine saldırı gerçekleştiren terör hedeflerini tespit ve imha operasyonlarının sürdüğü kaydedildi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız." ifadesine yer verildi.

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