MSB: 2. Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildi - Son Dakika

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Moskova Mutabakatı çerçevesinde İdlib'deki M4 karayolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla 2'nci Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildi." ifadeleri kullanıldı.

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