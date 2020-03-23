MSB: 2. Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildi - Son Dakika

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MSB: 2. Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildi
6 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Moskova Mutabakatı çerçevesinde İdlib'deki M4 karayolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla 2'nci Türk-Rus birleşik kara devriyesinin icra edildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Moskova Mutabakatı çerçevesinde İdlib'deki M4 karayolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla 2'nci Türk-Rus birleşik kara devriyesinin icra edildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Moskova Mutabakatı çerçevesinde İdlib'deki M4 karayolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla 2'nci Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildi." ifadeleri kullanıldı.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 01:46 Kaynak: AA
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