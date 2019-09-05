Son Dakika Haberleri: MSB: "2 Türk ve 2 ABD helikopteri, üçüncü ortak helikopter uçuşunu gerçekleştirdi"
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MSB: "2 Türk ve 2 ABD helikopteri, üçüncü ortak helikopter uçuşunu gerçekleştirdi"

20 dakika önce

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'de Fırat'ın doğusunda güvenli bölge kapsamında 2 Türk ve 2 ABD helikopterinin üçüncü ortak helikopter uçuşunu gerçekleştirdiğini açıkladı.

MSB:

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'de Fırat'ın doğusunda güvenli bölge kapsamında 2 Türk ve 2 ABD helikopterinin üçüncü ortak helikopter uçuşunu gerçekleştirdiğini açıkladı.


Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Suriye'de Fırat'ın doğusunda güvenli bölge birinci safha uygulamaları kapsamında 2 Türk ve 2 ABD helikopteri ile üçüncü ortak helikopter uçuşu gerçekleştirildi" denildi. - ANKARA

Amerika Birleşik Devletleri, Fırat, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 02:12 Kaynak: İHA
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