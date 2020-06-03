MSB: 20- 25 teröristin barınabileceği mağara kullanılmaz hale getirildi - Son Dakika

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde en az 20- 25 PKK'lı teröristin barınabileceği büyüklükte, 3 odaya sahip mağaranın kullanılamaz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'nın bir ini daha yok edildi. Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde en az 20, 25 PKK'lı teröristin barınabileceği büyüklükte 3 odaya sahip bir mağara tespit edilerek kullanılamaz hale getirildi. Kahraman komandolarımız terör örgütü PKK'nın inlerine girmeye devam edecek" denildi.