MSB: 20'nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edilmiştir - Son Dakika

MSB: 20'nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edilmiştir

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib'deki M4 Karayolunda belirlenen Trumbah-Ayn Al Havr güzergahının tamamında, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 20'nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi'nin icra edildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib'deki M4 Karayolunda belirlenen Trumbah-Ayn Al Havr güzergahının tamamında, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 20'nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi'nin icra edildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye- Rusya Federasyonu Mutabakatı çerçevesinde; İdlib'deki M4 Karayolunda belirlenen Trumbah-Ayn Al Havr güzergahının tamamında, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 20'nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edilmiştir" denildi.

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İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 22:07 Kaynak: DHA

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