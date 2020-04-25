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MSB: "20 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi"
6 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 20 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 20 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, " Fırat'ın doğusunda terör faaliyetleri yürüten eli kanlı PKK/YPG terör örgütü mensuplarınca, Barış Pınarı Bölgesindeki Resulayn yerleşim yerinin 28 km güney doğusundaki unsurlarımıza yönelik olarak; 25 Nisan gecesi iki farklı noktadan eş zamanlı sızma girişiminde bulunulmuştur. Sızma faaliyeti öncesinde bölgede konuşlu keşif ve gözetleme vasıtalarımızla 20-25 kadar PKK/YPG'li teröristin saldırı hazırlığında olduğu tespit edilmiş, derhal tüm birlikler alarm durumuna geçirilmiş ve harekat merkezleri bilgilendirilmiştir. PKK/YPG'li teröristlerin mevzilerimize doğru sızma girişimine başlamaları üzerine meşru müdafaa kapsamında bölgede konuşlu ateş destek vasıtaları ile söz konusu teröristler ve muhtemel kaçma istikametleri ateş altına alınmıştır. İcra edilen isabetli atışlar sonucunda 13 terörist etkisiz hale getirildiği ve 7 terörist yaralandığı tespit edilmiştir. Birliklerimizde ve dost unsurlarda zayiat yoktur. Bölgedeki barış ve huzurun devamı için keşif, gözetleme ve insani yardım/destek faaliyetlerine aralıksız olarak devam edilmektedir." denildi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 25.04.2020 10:19 Kaynak: İHA
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