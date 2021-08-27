Milli Savunma Bakanlığı, 20 yıl boyunca Afganistan görevini başarıyla yerine getiren Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin tahliyesinin tamamlandığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"20 yıl boyunca Afganistan görevini başarıyla yerine getiren Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri personelimizin tahliyeleri tamamlandı. Vatan toprağına dönen Mehmetçiklerimize 'ülkenize hoş geldiniz' diyoruz."
Kaynak: İHA
Son Dakika › Politika › Türk askerinin Afganistan tahliyesi tamamlandı - Son Dakika