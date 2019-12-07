Son Dakika Haberleri: MSB: "2019 Nobel Edebiyat Ödülü'nün Peter Handke'ye verilmesini en sert şekilde kınıyoruz"
Son Dakika Politika MSB: '2019 Nobel Edebiyat Ödülü'nün Peter Handke'ye verilmesini en sert şekilde kınıyoruz' - Son Dakika

MSB: "2019 Nobel Edebiyat Ödülü'nün Peter Handke'ye verilmesini en sert şekilde kınıyoruz"

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, 2019 Nobel Edebiyat Ödülü'nün Bosna soykırımının canisi ve bebek katili Miloseviç'in en büyük destekçisi Peter Handke'ye verilmesini sert bir şekilde kınadı.

MSB:

Milli Savunma Bakanlığı, 2019 Nobel Edebiyat Ödülü'nün Bosna soykırımının canisi ve bebek katili Miloseviç'in en büyük destekçisi Peter Handke'ye verilmesini sert bir şekilde kınadı.


Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "2019 Nobel Edebiyat Ödülü'nün Bosna soykırımının canisi masum Boşnak kardeşlerimizin katili, Miloseviç'in en büyük destekçisi ve soykırımın inkarcısı Peter Handke'ye verilmesini en sert şekilde kınıyoruz. Vicdan sahibi her insanı derinden yaralayacak, Nobel ödüllerini bir kez daha tartışmalı hale getirecek bu tarihi hatadan bir an önce dönülmesini bekliyoruz" denildi. - ANKARA

Peter Handke, Politika

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 07:09 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Üniversite tarafından yasaklanan ponpon kız Tommia Dean, 145 bin dolar tazminat kazandı
Milli Savunma Bakanlığı'ndan Nobel Edebiyat Ödülü'nün Peter Handke'ye verilmesine sert tepki Belediye işçisine "tuvalet cezası" veren Veysel İpekçi'nin meclis üyeliğine son verildi MHP'li iş insanı Ömer Faruk Başaran, Ahmet Davutoğlu'nun partisine katılıyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2019 01:54:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MSB: "2019 Nobel Edebiyat Ödülü'nün Peter Handke'ye verilmesini en sert şekilde kınıyoruz"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]