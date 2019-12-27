MSB: "2019 yılı içerisinde icra edilen operasyonlarda bin 789 terörist etkisiz hale getirilmiş,... - Son Dakika
Son Dakika Güncel MSB: '2019 yılı içerisinde icra edilen operasyonlarda bin 789 terörist etkisiz hale getirilmiş,... - Son Dakika

MSB: "2019 yılı içerisinde icra edilen operasyonlarda bin 789 terörist etkisiz hale getirilmiş,...

6 saat önce

MSB: "2019 yılı içerisinde icra edilen operasyonlarda bin 789 terörist etkisiz hale getirilmiş, bunların 255'i terör örgütünden kaçarak kendi iradeleriyle teslim olmuştur.

MSB:

MSB: "2019 yılı içerisinde icra edilen operasyonlarda bin 789 terörist etkisiz hale getirilmiş, bunların 255'i terör örgütünden kaçarak kendi iradeleriyle teslim olmuştur." - ANKARA

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 01:02 Kaynak: İHA
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