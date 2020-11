MSB: 2020'de 1031 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

MİLLİ Savunma Bakanlığı, 98'i son 1 ayda olmak üzere, 2020 yılında 1031 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, PKK/KCK terör örgütü mensuplarının; yurt içine geçişini kısıtlamak, yurt içinde ve dışında barınmasını engellemek ve eylem kabiliyetini yok etmek amacıyla dönem içerisinde; 3'ü büyük, 16'sı orta çaplı olmak üzere toplam 19 operasyon yapıldığı belirtilerek, "İcra edilen operasyonlarda 98'i son bir ayda olmak üzere, 2020 yılı içerisinde 1031 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Ayrıca teröristler tarafından kullanılan 124 adet silah mevzi, sığınak, barınak, mağara ve depo bulunarak kullanılamaz hale getirilmiş, 105 adet EYP tespit edilerek imha edilmiştir. Terör örgütleriyle mücadelemiz, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecektir" denildi.

Hudut güvenliğinin, alınan tedbirler artırılarak hudut birlikleri tarafından 7 gün 24 saat esasına göre sağlandığı belirtilerek, "Hudutlarda alınan tedbirlerin artırılması sonucunda, son bir ayda yasadışı hudut geçiş teşebbüsünde bulunan toplam 8 bin 165 şahıs yakalanmış, 47 bin 727 şahıs hududu geçemeden engellenmiştir. Bu şahıslar arasında toplam 32 terörist bulunmaktadır" ifadesine yer verildi.'BUGÜN DE TOPLANTILARA DEVAM EDİLECEK'30 yıllık işgale son veren Azerbaycanlıların sevincinin paylaşıldığı belitilerek, " 10 Kasım gece yarısından itibaren başlayan Ateşkes Anlaşması ile Ermenistan işgali son bulmuş, Azerbaycan'ın öz toprağı olan Karabağ özgürlüğüne kavuşturulmuştur. 11 Kasım'da, bölgedeki ateşkesin kontrolü ve denetimi için oluşturulmasına karar verilen Türk-Rus Ortak Gözetleme Merkezi'ne ilişkin mutabakat zaptı imzalanmıştır. Türk-Rus Ortak Gözetleme Merkezi'ne ilişkin imzalanan mutabakat zaptının uygulanmasına yönelik usul ve esasların Rusya Fedarasyonu ile görüşülmesine devam edilmektedir. Heyetler arasındaki ilk toplantı dün Milli Savunma Bakanlığında icra edilmiştir. Bugün de toplantılara devam edilecektir. İmzalanan ateşkes anlaşmasındaki şartların yerine getirilmesi, işgal altındaki tüm topraklarının Azerbaycan'a iade edilmesi, bölgede barış ve huzur ortamının yeniden sağlanması sürecini çok yakından takip edeceğimizi, taviz verilmesine müsaade etmeyeceğimizi, ihtiyaç duyulması halinde hiç tereddüt etmeden Azerbaycan'a her türlü desteği vereceğimizi bir kez daha vurgulamak istiyoruz. Azerbaycan'ın davası, bizim davamız, sevinci sevincimiz, kederi kederimizdir" açıklaması yapıldı.BAKAN AKAR, LİBYA SAVUNMA BAKANI İLE GÖRÜŞECEK Suriye 'nin kuzeyinde de tesis edilen barış ve istikrar ortamının muhafaza edilmesi ve kalıcı barışın sağlanması için, terör unsurlarından temizlenmiş 8 bin 342 kilometrekarelik alanda faaliyetlerin sürdürüldüğü kaydedilerek, "Mehmetçik tarafından teröristlerden temizlenerek güvenli hale getirilen bölgelerde başta su ve elektrik olmak üzere temel altyapı ihtiyaçlarının en kısa sürede sağlanması ve hayatın normalleşmesi için ilgili bakanlık, kurum ve kuruluşlar ile koordineli olarak çalışmalarımız devam etmektedir. Libya nizami ordusunun teşkili ve birliklerinin uluslararası standartlara ulaştırılması maksadıyla unsurlarımız tarafından gerek Libya'da, gerekse Türkiye 'de Libya Silahlı Kuvvetler personelinin eğitilmesine devam edilmektedir. Ayrıca mayın/EYP temizliği, sağlık, insani yardım ve danışmanlık desteği verilmektedir. Libya açıklarında dün düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonrasında, bölgede bulunan fırkateynimiz tarafından kazazedelerin kurtarılması faaliyetlerine destek sağlanmıştır. Tek amacımız; toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini sağlamış; barış, huzur ve istikrar içerisinde yaşayan bir Libya'nın oluşumuna katkıda bulunmaktır. Siyasi çözüme yönelik yapılan görüşmeler yakından takip edilmektedir. Milli Savunma Bakanımız tarafından Libya Savunma Bakanı Namroush ile bugün bir görüşme gerçekleştirilecektir" ifadesine yer verildi.'YUNANİSTAN, GERGİNLİĞİ ARTIRICI FAALİYETLERE DEVAM EDİYOR'Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Ege 'de, Doğu Akdeniz 'de Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 'nin hak, alaka ve menfaatlerini korumaya, Kıbrıs Adası'nda uluslararası garanti ve ittifak antlaşmaları doğrultusunda barış ve güvenliğin teminatı olmaya devam ettiği belirtilerek, "Her zaman komşularımızın sınırlarına ve haklarına saygılı olduğumuzu; tüm ilişkilerimizde barış, dostluk, iyi komşuluk ilişkileri ve iş birliğinden yana olduğumuzu ifade ediyor olmamıza rağmen Yunanistan tarafından, gerginliği artırıcı faaliyetlere devam edilmektedir. Yunanistan tarafından, Ekim ayı içinde 42 hava sahası ihlali, 7 karasuyu ihlali, 15 hava aracı tacizi yapılmış ve uluslararası anlaşmalara aykırı olarak 'Gayri Askeri Statüdeki Adalara' 192 askeri gemi ziyareti yapılmıştır. Kuzey Ege 'de uluslararası anlaşmalara aykırı olarak Gayri Askeri Statüdeki Semadirek Adası'nı kapsayan eğitim sahasını ilan etmesi, üstelik saha sınırında kara sularını ihlal etmesi Yunanistan'ın gerginliği tırmandırmak için her türlü provokatif girişimde bulunduğunun açık göstergesidir" denildi.'MAVİ BALİNA TATBİKATI BAŞARIYLA TAMAMLANMIŞTIR'

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, harekat, tatbikat ve eğitim faaliyetleri de salgından etkilenmeden kesintisiz olarak sürdürdüğü kaydedilerek, "NATO usullerini denemek, denizaltı iş birliği ve ileri seviyede koordinasyon sağlamak maksadıyla Doğu Akdeniz'de icra edilen Mavi Balina tatbikatı başarıyla tamamlanmıştır. TSK unsurları arasında tehdit altında personel kurtarma konusunda ortak çalışabilirliğin ve eğitim seviyesinin arttırılmasına katkı sağlamak maksadıyla Konya'da İcra edilen Milli Anadolu Ankası Tatbikatı da büyük bir başarı ile icra edilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri önümüzdeki dönemde de dosta güven, düşmana korku veren yüksek eğitim seviyesini idame etmek ve geliştirmek, sahip olduğu imkan kabiliyetleri ve ateş gücünü caydırıcı bir biçimde ortaya koymak, dost ve müttefik ülkelerle askeri işbirliğini ve birlikte harekat icra edebilirliğini güçlendirerek geliştirmek maksatlarıyla yurtiçi ve yurtdışındaki faaliyetlerini sürdürecek, bölge ve dünya barışına değerli katkılar sunmaya devam edecektir" ifadesine yer verildi.