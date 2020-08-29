MSB: 21 gemimiz, 20 liman ziyareti yapacak - Son Dakika

MİLLİ Savunma Bakanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahları Kuvvetleri Günü kapsamında, Deniz Kuvvetlerine ait 21 geminin, 20 limanı ziyaret edeceğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahları Kuvvetleri Günü kapsamında, Deniz Kuvvetlerimize ait 21 gemimiz, 20 liman ziyareti icra edecek. Sahile mümkün olan en yakın mesafede demirleyecek olan gemilerimizde günbatımında bayrak töreni ile birlikte İstiklal Marşı okunacaktır" denildi.