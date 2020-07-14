MSB: "21'inci TR-RF Birleşik Devriye Faaliyeti esnasında intikal güzergahında bombalı araç... - Son Dakika
MSB: "21'inci TR-RF Birleşik Devriye Faaliyeti esnasında intikal güzergahında bombalı araç...
MSB: "21'inci TR-RF Birleşik Devriye Faaliyeti esnasında intikal güzergahında bombalı araç saldırısı düzenlenmiştir.
MSB: "21'inci TR-RF Birleşik Devriye Faaliyeti esnasında intikal güzergahında bombalı araç saldırısı düzenlenmiştir. Saldırıda konvoyda görevli iki araçta kısmi hasar meydana gelmiş, can kaybı yaşanmamıştır." - ANKARA
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14.07.2020 21:39:33. #1.13#
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