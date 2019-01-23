MSB: 21 terörist etkisiz hale getirildi
1 saat önce
MSB'den yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Zap, Metina, Avaşin ve Haftanin'e düzenlenen hava harekatlarında, terör örgütüne ait silah mevzi ve barınaklar imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığındaki silahlı 21 bölücü teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir.
MSB'den yapılan açıklamada, "Irak
kuzeyi Zap, Metina
, Avaşin ve Haftanin'e düzenlenen hava harekatlarında, terör örgütüne ait silah mevzi ve barınaklar imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığındaki silahlı 21 bölücü teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir." denildi.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 05:59
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