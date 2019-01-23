Son Dakika Haberleri: MSB: 21 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: 21 terörist etkisiz hale getirildi

1 saat önce

MSB'den yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Zap, Metina, Avaşin ve Haftanin'e düzenlenen hava harekatlarında, terör örgütüne ait silah mevzi ve barınaklar imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığındaki silahlı 21 bölücü teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir.

MSB: 21 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]
MSB'den yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Zap, Metina, Avaşin ve Haftanin'e düzenlenen hava harekatlarında, terör örgütüne ait silah mevzi ve barınaklar imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığındaki silahlı 21 bölücü teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir." denildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 05:59 

Ekonomi
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