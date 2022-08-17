Son dakika haber | Şanlıurfa sınır bölgesinde 22 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Son dakika haber | Şanlıurfa sınır bölgesinde 22 terörist etkisiz hale getirildi

17.08.2022 14:21
Son dakika haber | Şanlıurfa sınır bölgesinde 22 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberlerine göre Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Şanlıurfa sınır karakolunda 2 askerin şehit edilmesinin ardından belirlenen hedeflerin vurularak 22 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Şanlıurfa sınır karakolunda 2 askerin şehit edilmesinin ardından belirlenen hedeflerin vurularak 22 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Birecik/Şanlıurfa hududunda iki kahraman silah arkadaşımızın şehit olduğu terörist saldırısının ardından bölgede belirlenen hedefleri vurmaya devam ediyoruz. Şu ana kadar bölgede 22 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek." ifadelerine yer verildi.

YORUMLAR
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MSB: 22 terörist etkisiz hale getirildi MSB: 22 terörist etkisiz hale getirildi MSB: 'Birecik / Şanlıurfa hududunda iki kahraman silah arkadaşımızın şehit olduğu terörist saldırısının ardından bölgede belirlenen hedefleri vurmaya... MSB: 'Birecik / Şanlıurfa hududunda iki kahraman silah arkadaşımızın şehit olduğu terörist saldırısının ardından bölgede belirlenen hedefleri vurmaya...
Kaynak: AA

Milli Savunma Bakanlığı, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Şanlıurfa sınır bölgesinde 22 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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