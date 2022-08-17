MSB'den yapılan açıklamada, "Birecik/Şanlıurfa hududunda iki kahraman silah arkadaşımızın şehit olduğu terörist saldırısının ardından bölgede belirlenen hedefleri vurmaya devam ediyoruz. Şu ana kadar bölgede 22 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Milli Savunma Bakanlığı, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | Şanlıurfa sınır bölgesinde 22 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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