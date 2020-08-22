MSB, 23 bin feet irtifada yapılan yakıt ikmalinin görüntülerini paylaştı - Son Dakika

MSB, 23 bin feet irtifada yapılan yakıt ikmalinin görüntülerini paylaştı

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, NATO birliklerine destek kapsamında 23 bin feet irtifada yapılan yakıt ikmalinin görüntüsünü paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı resmi sosyal medya hesabı üzerinden, NATO'ya ait AWACS uçağına, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait tanker uçağı tarafından Romanya üzerinde 23 bin feet irtifada yakıt ikmali yapıldığını paylaştı. NATO birliklerine destek kapsamında yürütülen çalışmanın görüntüleri sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü.